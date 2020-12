IG-Metall- Tarifrunde 2021

Es gibt gar keinen Grund auf Lohn zu verzichten!

Anfang November wurde bei einer Corona-gerechten Vertrauensleutesitzung in einem Conti/Vitesco-Werk in Deutschland die Forderungsempfehlung der IG-Metall-Führung für die Tarifverhandlungen 2021 diskutiert. Diese besagt ja dass um eine Entgeltforderung in Höhe von 4 Prozent gekämpft werden soll, die jedoch gegebenenfalls für einen Teillohnausgleich für die zeitweise Einführung der Vier-Tage-Woche verwendet werden könne.

Korrespondenz aus Dortmund