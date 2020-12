In verschiedenen Fabriken der Getreideverarbeitung in der Nähe der argentinischen Hafenstadt Rosario traten am Donnerstag, den 3. Dezember, die Arbeiter in den Streik. Die Gewerkschaft der Ölsaatenarbeiter fordert, dass die Arbeiter einen Bonus erhalten, weil sie in der Corona-Krise arbeiten. Ähnliche Streiks hatten bereits im Oktober stattgefunden. Sojaöl und -mehl ist eines der wichtigsten Exportgüter Argentiniens.