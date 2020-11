Chaos in der Schulpolitik

Jugendliche fordern Luftfilter in allen Schulklassen

Gegen den Präsensunterricht in vollen Klassen protestierten am 27. November der Jugendverband REBELL, Vertreter der MLPD und vom Frauenverband Courage sowie einige (ältere) Einzelpersonen auf einer Kundgebung auf dem Willy-Brandt-Platz in Bochum.

Korrespondenz aus Bochum