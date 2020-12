Corona-Pandemie

„Konsequenter Gesundheitsschutz für die Beschäftigten an der Charité? Fehlanzeige!“

In einer Videobotschaft dankt der Charité-Vorstandschef Prof. Dr. H. Krömer den Mitarbeitern für ihr Engagement und bittet eindringlich: „Bleiben sie gesund“. Während in den Fernsehberichten suggeriert wird, dass die Klinikleitungen alles im Griff und wunderbar umorganisiert haben, stecken sich zunehmend Mitarbeiter an.

Korrespondenz aus Berlin (Auszüge)