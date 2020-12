Pressemitteilung von AUF Gelsenkirchen

„1 Million Euro für einen Golfplatz!?“

In der Ratssitzung am heutigen 3. Dezember werden sich die Stadtverordneten mit einen dringlichen Antrag befassen, mit dem die Stadt eine Projektförderung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (SJK) beantragt.