Miese Stimmung bei der AfD

Wieder einmal bekam die ultrareaktionäre, faschistoide AfD anlässlich ihres 11. Bundesparteitags in Kalkar landauf, landab durch alle Medien Aufmerksamkeit. Die Brandenburger Vizelandeschefin Birgit Bessin behauptet gar: „Wir sind diejenigen, die denen da draußen eine Stimme geben.“ Wer führt denn „da draußen“ bei den Corona-Leugner-Demos das große Wort? Es sind Faschisten und andere Kräfte des braunen Bodensatzes, denen die AfD im Parlament eine Stimme gibt.

Was die AfD dagegen für die „kleinen Leute“ übrig hat, zeigt das auf dem Parteitag mühsam beschlossene sozialpolitische Programm. Um sich bei Familien mit Kindern anzubiedern, will die AfD sie bei den Beiträgen zur Rentenversicherung aus Steuermitteln entlasten. Auch Politiker sollen in die Rentenkassen einzahlen. Das ist a) richtig; b) wohlfeil, weil viele Unternehmer und Adlige in der AfD-Mitgliedschaft sich das leisten können; c) keinerlei Verbesserung für die Massen. Ihre Forderung nach freier Wahl beim Renteneintritt öffnet die Tür für weitere Anhebungen des Rentenalters. Die Unternehmerverbände mit ihrer „Rente mit 70“ lassen grüßen.

Die Monopole werden übrigens ganz aus der Schusslinie genommen. Das Rentenkonzept der MLPD weist nach, dass gerade auf Kosten von deren Profiten die Renten erhöht werden müssen. Auch die Stärkung der „privaten Vorsorge“ zielt vor allem auf die Entlastung der Monopole bei den Rentenbeiträgen. Das zeigt, auf welcher Seite das Herz der AfD in Wirklichkeit schlägt.