Daimler

„Mit dieser Sonderzahlung soll Wasser aufs Feuer geleert werden“

Hat Rambo-Personalvorstand Porth gar Kreide gefressen, wenn er jetzt strahlend in der Zeitung erscheint und die steuerfreie Bonuszahlung von 1000 Euro verkündet? Sicherlich nicht, denn in seiner Person verkörpert sich die Kriegserklärung gegen die Daimler-Belegschaft. Die entlassen Leiharbeiter wissen das am besten.

Leserbrief