Am 28. November 2020 war der 200. Geburtstag von Friedrich Engels. Aus diesem Anlass findet die Veranstaltung "Friedrich Engels zur Einheit von Mensch und Natur und deren Bedrohung durch die beginnende globale Umweltkatastrophe" am 1.12.2020 um 18:30 Uhr aus Corona-Gründen Online statt. Eine Einladung als pdf ist anbei. Es gibt auch einen Zeitungsartikel zu einer ähnlichen Veranstaltung von Josef Lutz im September 2020 in Stollberg:

https://www.freiepresse.de/erzgebirge/stollberg/mensch-natur-und-die-zerstoererische-entfremdung-artikel11113424

Für die Teilnahme ist ein PC mit Internet-Anschluss und Lautsprecher notwendig. Um an der Diskussion teilzunehmen, auch ein Mikrophon.

Eine Anmeldung an josef.lutz2017@gmail.com ist notwendig. Sie erhalten danach per E-Mail den Link, um den virtuellen Raum zu betreten.

Es würde mich freuen, Sie "virtuell" zu treffen.

Viele Grüße

Josef Lutz