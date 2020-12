REBELL aktiv am Tag gegen Gewalt an Frauen

Es war gar nicht so einfach, ein Bild in so einem großen Maßstab zu malen. Wir machten uns dazu ein Raster auf das Bild, das wir dann auch auf die Straße malten und uns daran orientieren konnten.

Viele Hohenlimburger stimmen uns zu und sagten so was müssten wir viel öfter machen.

Eine Rebellin berichtete das es in ihrer Schule oft den Spruch gibt: "Geh mal in die Küche". Bei jungen Frauen wirkt das dann so, als sei es normal, dass sie später mal den Haushalt schmeißen sollen. Das kritisierte sie und lud auch eine Freundin zu der Aktion ein.

Mach der Aktion machten wir leckere Pizza, fuhren nach Wuppertal zur Engels-Demo und zur Filmveranstaltung.

Alles in allem ein toller rebellischer Tag.