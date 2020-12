Drei der jüngsten Teilnehmern auf der Filmpremiere: "Ich will auf jeden Fall mal gucken, was Friedrich Engels so geschrieben hat."

"Mir hat der Film sehr gut gefallen, für jüngere Teilnehmer müsste er noch vereinfacht werden."

"Ich fand den Film sehr gut, professionell und man hat ihn gut verstanden."

Ein REBELL-Mitglied, 30 Jahre, in der Ausbildung zum Ergotherapeuten: "Spontan ist mir besonders das Kapitel mit der Befreiung der Frau im Kopf geblieben. Dort wurde gesagt, dass im Privaten viel Zeit für Kochen, Einkaufen … aufgewendet wird. Da habe ich festgestellt, dass das auch für mich stimmt. Ich will auf jeden Fall wieder mehr, drei Stunden, in der Woche studieren. Ich mache ein Praktikum, dann muss ich noch irgendwie Haushalt machen. Man muss sich die Zeit fürs Studium richtig abringen."

Splitter aus den Beiträgen in der Diskussion

"Friedrich Engels gedenken heißt nicht nur, das man seiner gedenkt, sondern auch, dass man sein Werk weiterführt."

"Was können wir von Friedrich Engels lernen? Er war wissbegierig. ... Wir müssen uns die dialektische Methode aneignen, um die Welt zu begreifen. Friedrich Engels war eng verbunden mit der Arbeiterklasse und hat die Einheit von Theorie und Praxis verwirklicht."

"Ich habe auch den Engels-Film auf arte gesehen. Gregor Gysi machte den Eindruck, dass er nicht überzeugt war, von dem was er sagte. Ich hoffe, dass der Film 'Friedrich Engels – der meist unterschätzte Klassiker' irgendwann auch auf arte gezeigt wird. Uns sollte bewusst werden, wenn Friedrich Engels das Werk des Marxismus nach Marx‘ Tod nicht aufrechterhalten hätte, sähe die Welt heute anders aus."

"Es wird deutlich, dass Friedrich Engels ein richtiges Vorbild ist. Eignen wir uns neugierig die Werke von Engels an!"

"Es ist gut, wie der Film die Lehren von Friedrich Engels auf heute bezieht. So, dass die Arbeiterklasse wächst …"