Kolumbien

Nach Teilerfolg - Streik bei El Cerrejón nach 91 Tagen beendet

Seit dem 1. September streikten die Bergleute der Kohlemine El Cerrejón in Kolumbien mit großer Standfestigkeit. Sie haben einen Teilerfolg erreicht: Der vom Konzern geplante Abbau von sozialen Errungenschaften, wie Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Reisekostenzuschuss u. a. wurde zurückgeschlagen. Der Tarifvertrag bleibt in seiner Struktur erhalten, Es wurden weitere Zugeständnisse erkämpft, wie die Umwandlung von 200 befristeten Verträgen in Festanstellungen.

Von dm