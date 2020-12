Tag gegen Gewalt an Frauen trifft auf Generalstreik

„Der gesamtindische Generalstreik, zu dem die Gewerkschaften am 26. November aufgerufen haben, wurde als der vielleicht größte jemals koordinierte Generalstreik weltweit gefeiert, bei dem schätzungsweise 250 Millionen Arbeiter und Angestellte im ganzen Land streikten. Der Streik wurde aus Protest gegen die arbeitnehmerfeindlichen Arbeitsgesetze der Regierung Narendra Modi, die Demontage der Arbeitsschutzgesetze, die zunehmende Arbeitslosigkeit und Arbeitsplatzunsicherheit, die in die Höhe schnellenden Preise, den Ausverkauf mehrerer Einheiten des öffentlichen Sektors an private Unternehmen, die Einladung an ausländisches Kapital in einer Reihe von Sektoren, darunter Verteidigung und Raumfahrt, und die Weigerung, den Massen Einkommenshilfen zu gewähren, ausgerufen.

AIKSCC (All India Kisan Sangharsh Coordination Committee), die Einheitsfront von über 250 Bauernorganisationen, unterstützte den Generalstreik und mobilisierte ihre Mitglieder in den ländlichen Gebieten, um ihre Solidarität mit den streikenden Arbeitern zum Ausdruck zu bringen.

Arbeitsniederlegungen gab es in Banken, Finanzdienstleistungen, verschiedenen staatlichen Diensten, im Transportwesen, in Stahlwerken, Häfen und Docks, Telekommunikationsdiensten, Plantagen, Stromerzeugungsanlagen, Kohle- und anderen Bergwerken, Öl- und Erdgasförderanlagen und Millionen anderer Industriezweige. Regierungsstellen, Eisenbahnen, Post- und Telegrafendienste wurden bestreikt.

Zahlreiche andere Regierungsbehörden waren ebenfalls betroffen, da die Beschäftigten der Arbeit fernblieben und Solidaritätsdemonstrationen abhielten.

Mehrere 100.000 Frauen, die als Arbeiterinnen/Helferinnen in Anganwadi (ländliche Kinderbetreuungszentren), im Gesundheitswesen, als Köchinnen für die Mittagsmahlzeiten und in anderen von der Regierung betriebenen Programmen beschäftigt waren, streikten ebenfalls.

Der Tag des Aktivismus gegen geschlechtsspezifische Gewalt fiel mit dem zweiten Streiktag zusammen.

AIRWO hatte zur Unterstützung des Streiks aufgerufen, und am 26. November gingen AIRWO-Aktivisten auf die Straße und kämpften dafür, den landesweiten Generalstreik zu einem durchschlagenden Erfolg zu machen. In Odisha (Ostindischer Bundesstaat) wurden unsere Präsidentin Genossin Pramila und andere Führerinnen von der Staatspolizei angegriffen und verhaftet (später freigelassen), als sie Parolen riefen und Straßen blockierten. In Chhattisgarh (Bundesstaat in Zentralindien) standen unsere Genossinnen an vorderster Front der Kundgebungen. In Madhya Pradesh (Bundesstaat in Zentralindien) führte unsere Führerin Genossin Urmila die Mitarbeiter des Mittagstisches zu einer Protestdelegation, die Löhne und Rechte forderte. In Karnataka (südwestlicher Bundesstaat) blockierten unsere Genossen Regierungsbüros und veranstalteten Kundgebungen. In Westbengalen (Ostindien) übernahmen unsere Genossinnen die Straßen von Bhangor, schwangen Stöcke und forderten jeden Streikbrecher auf, keine Unruhe zu stiften.“