Nepal

„Unverantwortliche Politik der Regierung“

Mit offiziellen 230.000 Corona-Infizierten zum aktuellen Zeitpunkt, ist auch in Nepal die Lage nicht unter Kontrolle, zumal die Testkapzität sehr gering ist. Die NCP/Mashal (Nepalesische Kommunistiche Partei/Flamme) hat uns ihre Einschätzung zur Entwicklung der Pandemie geschickt. Sie schreiben: „Das Coronavirus nimmt im Land die Form einer Epidemie an. Aber die Regierung scheint in dieser schwerwiegenden Angelegenheit eine unverantwortliche Politik betrieben zu haben. Wie es die Umstände erfordern, sollten die gesamten Kosten für die Quarantäne, Isolierung und Behandlung von der Zentralregierung getragen werden. Wir haben von Anfang an gegen die Entscheidung protestiert, die lokalen Stellen für die Kosten der mit der Pandemie verbundenen Angelegenheiten aufkommen zu lassen, und wir bleiben bei unserer Entscheidung. ...

Korrespondenz aus Recklinghausen