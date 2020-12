Walda Katz Fishman und Jerome Scott von der League of Revolutionaries for a New America

Liebe Genossen der MLPD: „Danke für das Video zum 200. Geburtstag von Engels. Es stimmt: 'Hart kämpfen, streng denken, aus tiefstem Herzen lieben.' Das ist ein aussagekräftiger und sehr wertvoller Film. Einige Genossen haben ihn sich angesehen und ich weiß, dass wir ihn in unserer politischen und philosophischen Bildung verwenden werden. Vielen Dank, dass Ihr ihn mit uns geteilt habt. Bleibt gesund in diesen pandemischen und politisch bewegten Zeiten. Es gibt so viel zu tun... und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.“



Alex, Schüler aus Kalifornien

„Very cool!“



Manny Ness, Professor an Brooklyn College und Aktivist der Arbeiterbewegung

„Grüße aus der Stadt New York City zum 200. Geburtstag des Genossen Friedrich Engels. Ich werde den Film an Genossen in den USA und in der ganzen Welt an diesem verheißungsvollem Tag weiterleiten. Danke, Genossen der MLPD! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Friedrich Engels!“



Bill Fletcher, Jr., Gewerkschafter, Sozialist und Autor

„Vielen Dank für dieses Geschenk! Ich hoffe, dass es Euch Genossen gut geht in dieser Zeit von Chaos und Seuche. Wir denken an Euch.“