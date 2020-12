2020 – Kapitalismus bewährt?

Vorschlag von Rote Fahne News: Einfach mal die Altenpfleger fragen, ob sie ausreichend Schutz haben und genügend Personal. Einfach mal die Kollegen in der Automobil- und Zulieferindustrie fragen, die von Entlassungen bedroht sind, damit weiter Maximalprofite erzielt werden können. Oder eine Mutter, die zu Hause mit Kindern parallel Homeoffice und Homeschooling machen soll. Keiner wird dem zustimmen.

Ganz zu schweigen von der fortschreitenden Zerstörung der natürlichen Umwelt, der zunehmenden Kriegsgefahr durch das imperialistische Weltsystem und dem Hunger in der Welt. Diese These ist eine dreiste Unverfrorenheit. Ähnlich die Initiative „Neue Soziale Marktwirtschaft“ mit ihren ganzseitigen Anzeigen am 7. und 8. Dezember: „Impfstoff. Made in Soziale Marktwirtschaft!“ Abgesehen davon, dass es eine soziale Marktwirtschaft nie gegeben hat - diese Entwicklungen sind Verdienste von engagierten guten Forschern, Ärzten, Ingenieuren und der Beschäftigten der Pharmafirmen.

Durch das „bewährte“ kapitalistische System aber, werden sie zum Instrument der Profitwirtschaft und des Machtkampfs zwischen den Imperialisten. Wer nicht zahlen kann, muss eben sterben. Ein solcher Impfstoff gehört aber der ganzen Menschheit. Und in einem Bund sozialistischer Staaten würde für die Entwicklung eines solchen Impfstoffs nicht nur das Know-how einzelner Forscher eingesetzt, sondern Initiative und Schöpferkraft der Massen weltweit. Sorgen wir dafür, dass sich ein solches System bewähren kann. Der Kapitalismus hat abgewirtschaftet.