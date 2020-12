Arbeiter und Teile der Bevölkerung werden gegen Abwälzung der Krisenlasten aktiv

Am 23. November berichtet Evrensel über die verschärfte Ausbeutung im Mercedes Werk in Hosdere-Istanbul. Die Beschäftigten erklären, dass sich die Lebensbedingungen durch die Pandemie verschlechtert haben. Die Arbeiter geben an, dass Mercedes seine Gewinne durch Export gesteigert hat, und ihre Löhne geschmolzen sind.

Einer der Arbeiter erklärte, dass bestimmte Maßnahmen gegen die Pandemie ergriffen wurden: „Aber wir gehen nach der Arbeit mit Tausenden von Kollegen aus den Drehkreuzen Hand in Hand. Wir haben keine Chance, uns nicht gegenseitig zu infizieren. Wir machen uns Sorgen um unsere Familie, unsere Kinder. Es ist nicht klar, wie viele in der Fabrik infiziert sind. In Abteilungen, die näher beieinander arbeiten, werden mehr Arbeitnehmer krank. Unter den Arbeitern wird gesprochen, dass die Zahl über 200 liegt. Rund viertausend Arbeiter arbeiten dort.

Die Arbeiter sagen, sie müssten trotz aller Sorgen und Ängste in der Pandemie arbeiten.

Es wird diskutiert, dass Arbeiter aufgrund des Auftragsrückgangs aufgrund der Pandemie in der Fabrik entlassen werden.

Erdogan und seine Regierung haben nicht nur bei der Pandemie-Bewältigung versagt. Sie verlieren zunehmend Einfluss unter der Bevölkerung. Die Beschäftigten und breite Bevölkerungsteile werden zunehmend aktiv gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf ihren Rücken.