Am Samstag, den 5. Dezember,versammelten sich wieder Tausende in Jerusalem und forderten den Rücktritt von Ministerpräsident Netanjahu, wie schon regelmäßig wöchentlich seit sechs Monaten. Der Protest am Samstag war der größte seit Wochen. Viele Demonstranten kritisieren neben der Korruption auch das Krisenmanagement der Regierung in der Corona-Pandemie mit sehr hohen Arbeitslosenzahlen.