Aufmarsch der faschistischen "Querfront" nicht gewähren lassen! Gegenkundgebung am 15. Dezember

Die Kreisleitung der MLPD Nürnberg ruft auf: Bringt eure Transparente und Plakate mit! Stoppt die Rechtsentwicklung! Gib Antikommunismus, Rassismus, Antisemitismus und Faschismus keine Chance! Verbot aller faschistischen Organisationen!

In ihrer Erklärung protestiert die MLPD Nürnberg auch gegen den Anschlag auf die Landesgeschäftsstelle der MLPD:

"... Die Corona Pandemie erfordert unbedingt flächendeckende Gesundheitsmaßnahmen, gründliche Aufklärung und Überzeugungsarbeit! Wer das leugnet, gefährdet Menschenleben! Mit dem Beschluss des 'Katastrophenfalls' werden allerdings die soziale Bewegungsfreiheit und die demokratische Rechte und Freiheiten eingeschränkt mit Ausgangssperren und Demonstrationsverbot, während es keine Einschränkungen für die kapitalistische Profitmacherei gibt! Diese wird sogar im Gesundheitsmanagement unserer Regierung geschützt! Die Gewöhnung an 'Notstandsmaßnahmen' kann als Türöffner für eine Regierungsmethode genutzt werden, per Verordnung auch bei anderen 'Notlagen' und berechtigten Protesten diese anzuwenden.

Die Auffassung, es drohe eine 'Gesundheitsdiktatur', stellt allerdings die Realität auf den Kopf. Sie verkennt die reale Situation und spielt der Regierung in die Hände, gibt reaktionären Verschwörungstheoretikern und faschistischen Organisationen eine Plattform für ihre menschenverachtenden Ziele! Zu meinen, man könne mit Ultrareaktionären und Faschisten für die Demokratie kämpfen, kommt dem Versuch gleich, mit Kerosin ein Feuer zu löschen!

Die Querdenker werden in der bürgerlichen Presse als 'die Opposition' dargestellt, das ist ja lachhaft! Wirklicher Protest gegen den Abbau demokratischer Rechte ist L i n k s!

Die MLPD macht seit Jahren im Stadtteil Gostenhof eine Kleinarbeit, verkauft Zeitungen an Interessierte, bietet Beratung zu Hartz IV, Hilfe beim Ausfüllen von Formularen an, macht Filmveranstaltungen und Schulungen zu verschiedenen Themen, wie z.B. zum Umweltschutz. Die Landesgeschäftsstelle der MLPD in der Adam-Klein-Straße 23 gibt es seit über zehn Jahren und sie ist ein Anlaufpunkt für viele Menschen. Letzte Woche wurden eine Glasflasche und Steine auf eine Fensterscheibe des Büros geworfen! Dass diese nur beschädigt und nicht zu Bruch ging, liegt daran, dass nach dem letzten Anschlag vor ein paar Jahren eine Doppelverglasung eingebaut wurde. Das sind bekannte feige Methoden von Faschisten, nachts im Schutz der Dunkelheit Anschläge zu

verüben! Wir protestieren hiergegen entschieden!"