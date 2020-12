Schweden

Der Corona-Sonderweg ist offen gescheitert

Von Anfang an waren die Todeszahlen in Schweden mit seinem lockeren Umgang mit dem Virus in Verbindung mit Corona um ein vielfaches höher. Das wurde damit gerechtfertigt, dass man eine Herdenimmunität herstellen könne und so eine zweite Welle vermeide. Am Ende würde sich der schwedische Weg auszahlen. Das ist jetzt böse gescheitert.

Korrespondenz aus Stuttgart