Utrecht & Manila: Anmerkungen zu den Buchvorstellungen der neuesten Publikationen von Sison & Werning

In der Ankündigung heißt es:

Das Internationale Büro der Nationalen Demokratischen Front der Philippinen (NDFP) hat am Samstag, den 21. Dezember 2019, in seinem Konferenzsaal in Utrecht erfolgreich das Buch von José Maria Sison und Dr. Rainer Werning, "Reflections on Revolution and Prospects" und seine deutsche Version "Ein Leben im Widerstand", vorgestellt.

Solidaritätsaktivisten, die den Kampf des philippinischen Volkes für nationale und soziale Befreiung unterstützen, waren bei der Vorstellung in Utrecht anwesend. Diese Publikation ist ein Bericht über die beiden Veranstaltungen in Utrecht, Niederlande, und in Manila, Philippinen, sowie Reflexionen über die Bücher von beiden Autoren und einigen ihrer Kollegen.

Das eBook ist auf Englisch und kostet nur 5,99 Euro.

Das eBook ist hier bei People to People erhältlich!