MLPD kondoliert zum Tod von Eugenia Magpantay und Agaton Tapacio

Das Zentralkomitee der MLPD übermittelt der Kommunistischen Partei der Philippinen (CPP), der Nationaldemokratischen Front der Philippinen (NDFP), der Familie von Eugenia und Agaton tiefes Beileid.

Gegen 3 Uhr morgens, am 25. November 2020 stürmten Truppen eines Bataillons des Regimes des Faschisten Duterte das Haus von Eugenia Magpantay und Agaton Topacio. Sie schossen bereits vor dem Betreten des Hauses und töteten das Ehepaar brutal. Beide standen unter Immunitätsgarantie als Friedensberater zwischen der Nationaldemokratischen Front der Philippinen (NDFP) und der Philippinischen Regierung (JASIG).

Die Genossen Eugenia Magpantay und Agaton Topacio, beide 69 Jahre alt, waren in den vergangenen Jahren aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand gegangen und befanden sich in der Rekonvaleszenz. Die Genossin Eugenia Magpantay erlitt kürzlich einen Schlaganfall, weswegen sie vier Tage im Koma lag.

Die Polizei behauptet, das Paar habe sich der Verhaftung widersetzt und sei bei einem Feuergefecht getötet worden. In ihrem körperlichen Zustand hätten sie die vielen am Tatort gefundenen Waffen nicht handhaben können, geschweige denn ein Feuergefecht führen können.

Eugenia und Agaton waren beide Mitglieder des Politbüros der Kommunistischen Partei der Philippinen.

In einer Erklärung des Informationsbüro der Kommunistischen Partei der Philippinen, erklärte Marco Valbuena, dass Eugenia ehemalige Generalsekretärin der Partei war. Sie arbeitete im Politbüro und im Zentralkomitee. Sie war Mitglied der höheren Parteischule und leitete einst die Abteilung für Nationale Bildung.

„Sie verbrachte Zeit damit, die Klassiker zu lesen und erneut zu lesen und den proletarischen Standpunkt und die proletarische Sichtweise bei der Analyse und Lösung von Problemen anzuwenden. Sie wusste, wie man Kritik übt und akzeptiert. 2016 arbeitete sie mit Ka Nars (Genosse Julius Giron) und anderen wichtigen Parteikadern zusammen, um den Zweiten Kongress der CPP einzuberufen. Sie spielte eine wichtige Rolle, die zum Erfolg des Kongresses führte. Ka Fiel (Eugenia Magpantay) war selbstkritisch und immer bereit, aus ihren Fehlern zu lernen. Sie gehörte zu den entschiedensten Verfechtern der Zweiten Großen Korrekturbewegung der CPP. Sie hatte nicht den Charakter einer Veteranin und arbeitete intensiv mit jüngeren Kadern und Kämpfern zusammen". Beide waren während der Marcos-Diktatur Jugendaktivisten und schlossen sich 1970 dem First Quarter Storm an, einer politischen Massenbewegung gegen das herrschende Marcos-System und den Vietnam-Krieg.

Die MLPD wird ihr Leben und ihr Werk in Ehren halten.

Die illegale Hinrichtungen von Eugenia Magpantay und Agaton Topacio reihen sich ein in die Morde an den NDFP-Beratern und Mitgliedern des Zentralkomitees Randall Echanis, Julius Giron und Randy Malayao in diesem Jahr, sowie in das vor zwei Wochen in Abwesenheit in Manila gesprochene Gerichtsurteil, „40 Jahre Gefängnis“ für Wilma und Benito Tiamzon, die ebenfalls führende Funktionäre und Friedensberater der NDFP sind.

Die MLPD protestiert gegen diesen brutalen Staatsterror des Duterte-Regimes!

Sie unterstützt die Forderung nach Freiheit für alle politischen Gefangenen.

Gib Antikommunismus keine Chance!