Empörung über Anschlag auf MLPD-Büro

Viele der angesprochenen Nachbarn empörten sich über den Anschlag auf die Geschäftsstelle der MLPD in Nürnberg. Sie überlegen sich, zur Gegenkundgebung gegen den Aufmarsch der faschistischen Querfront am 15. Dezember um 18 Uhr in die Fürther Straße auf Höhe des Cafés "Salon Regina" zu kommen.

Unsere Bewegung "Gib Antikommunismus keine Chance!" trifft ins Schwarze und viele unterschrieben.