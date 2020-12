Ergänzende Gedanken zu Babylon Berlin

Die Wahrnehmung, dass die Serie „Babylon Berlin“ nicht den „Anspruch“ hat, geschichtlich aufzuklären, ist sicherlich richtig. Was macht sie aber dadurch im Umkehrschluss? Sie sorgt für Desorientierung. Sie lässt den Zuschauer allein mit der vorherrschenden Meinungsmache der Medien. Das ist der Zweck des „Objektivismus“ der so den Antikommunismus vollen Spielraum lässt.

Schauen wir uns nicht die gegensätzlichen Interessen der Produzenten und Medienschaffenden an. werden wir das nicht gänzlich verstehen. Die Produzenten wollen Geld verdienen und haben sicherlich den Anspruch. auch reale Kunst darzustellen. Doch würde die Serie es schwer haben ausgestrahlt zu werden. wenn man den Sozialismus als überlegenes Wirtschaftssystem darstellt, was real so 1929 der Fall war.

In Deutschland Weltwirtschaftskrise, in der sozialistischen Sowjetunion das Gelingen des ersten Fünf-Jahresplans mit wachsendem Lebensstandard für die Massen. Durch eine Wirtschaft die immer allseitiger wurde und unabhängig vom imperialistischen Ausland. Wenn dies dargestellt worden wäre, dann wäre diese Serie nicht ausgestrahlt worden. Aber Vorbehalte zu nutzen und nur Teile der Wahrheit darzustellen, ist eine Methode, um sich nicht positionieren zu müssen. Die Gelder zur teuersten deutschen TV-Serie kommen aus den renommiertesten Kreisen der Filmindustrie in Cannes. Staffel vier wird 25 Millionen Euro kosten, die erste und zweite kosteten 40 Millionen. Ein Geschäft, das man sich nicht durch bestimmte Inhalte kaputt machen lassen wird.