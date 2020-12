„Euer Kampf hat unsere Solidarität!“

Dies nicht nur in Marienfelde, sondern im gesamten Konzern – weltweit. Manche meinen, zum Streik ist es zu spät. Wir meinen, dass wir erst am Anfang stehen. Die Demonstration und Kundgebung am 9. Dezember ist ein weiterer richtiger Schritt zur Entfaltung des Widerstands. ...

Manche meinen, die Linken und die Umweltbewegung sind schuld an der Arbeitsplatzvernichtung. Der Hintergrund ist die seit zwei Jahren eingeleitete Weltwirtschafts- und Finanzkrise. Was Daimler hier als angeblichen Umweltschutz betreibt, ist Greenwashing. Vor 20 Jahren war schon vom 3-Liter Auto die Rede, Daimler hat es aber wohl falsch verstanden und entwickelte Drei-Tonnen-Autos – allerdings massiv subventioniert durch die deutsche Regierung.



Die Autokonzerne können nicht gesamtgesellschaftlich denken und handeln. Im Vordergrund steht für sie, wie sie im verschärften internationalen kapitalistischen Konkurrenzkampf mehr Maximalprofit auf unserem Rücken erzielen können. ...

Ein erfolgreicher Kampf erfordert eine geschlossene Front (außer Faschisten und religiöse Fanatiker) einschließlich kapitalismuskritischer und revolutionärer Kräfte. Um uns dafür zu rüsten liegt es an uns, die kämpferischen gewerkschaftlichen Aktivitäten an der Basis zu entwickeln, neue Mitglieder für die IG Metall und die MLPD zu gewinnen und den Erfahrungsaustausch und Zusammenschluss mit den Belegschaften der anderen Standorten zu entfalten. Genau dies ist den Herrschenden ein Dorn im Auge, weshalb sie mit Antikommunismus zu spalten versuchen.

Unterstützt uns mit eurer Unterschrift für die Wahlzulassung, damit bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr auch die Internationalistische Liste/MLPD auf dem Stimmzettel steht und gewählt werden kann.

Wir brauchen eine grundsätzliche Alternative zu diesem kapitalistischen Profitsystem!

Hier gibt es die komplette Solierklärung als pdf-Datei!