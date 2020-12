Am Sonntag gingen in Minsk wieder Tausende auf die Straße und forderten die Freilassung der politischen Gefangenen und den Rücktritt von Präsident Lukaschenko wegen Wahlbetrug. Unter den Demonstranten sind weiterhin sehr viele Frauen. Wie schon bei den vergangenen Protesten gab es Hunderte Festnahmen und ein riesiges Aufgebot an Polizei und Militär, so dass nur kleinere Demonstrationszüge möglich waren. Das Regime setzt voll auf Repression.