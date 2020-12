"Free Moria - Stoppt Abschiebungen!" - Versammlung am 18. Dezember - Bildreport online!

Die Flüchtlinge aus dem Lager Moria auf Lesbos sind nach dem Brand in das neue Lager Kara Tepe gebracht worden. Sie erwartet nun dort der Winter - in Zelten ohne Boden. Die Unterbringung und die Politik der EU und der griechischen Regierung sind menschenverachtend.

Dank der Selbstorganisation von Flüchtlingen und griechischen Bewohnern und der Hilfe von SI werden wichtige Teile der Versorgung und Bildung wenigstens ansatzweise geleistet.

Darüber haben der SI-Aktivist Jordanis Georgiou und sein Freund der Selbstorganisation OCHI vor Ort unermüdlich in Wort und Bild berichtet. Seit dem heutigen Samstag ist die Bildergalerie über das Leben der Menschen in Kara Tepe online! Unbedingt anschauen!

Wir wollen uns zum Jahresende nochmal informieren, die Kritik an diesen Zuständen und die wichtige Rolle der breiten Solidarität deutlich machen.

Ein weiterer Punkt ist die Verschärfung der reaktionären Flüchtlings- und Abschiebepolitik. Abschiebungen in Länder wie Italien, wo die Flüchtlinge keine Hilfe vom Staat erhalten, oder in Kriegsgebiete werden von der Bundesregierung und der EU forciert. Dagegen protestieren wir!



Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme und zur Berichterstattung über diese Versammlung ein.



Die Versammlung findet unter Corona-Schutzmaßnahmen statt. Bitte bringen sie Mund-Nasen-Schutz mit und achten auf die Einhaltung der Abstände im Saal und bei Ein- und Ausgängen.



