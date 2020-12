Fünftägiger Bergarbeiterstreik läuft

Am 7. Dezember begann ein fünftägiger Bergarbeiterstreik im Goldbergbau in Mali. Die Arbeiter wehren sich gegen unzureichenden Corona-Schutz. Die Syama Gold Mine liegt ungefähr 300 Kilometer von der Hauptstadt Bamako in Süd-Ost-Mali. Eigentümer ist zu 80 Prozet der australische Konzern Resolute, 20 Prozent der Anteile hält der Staat Mali. Mali ist einer der größten Goldförderer Afrikas. Die Mine hat 1500 Beschäftigte und beschäftigt die meisten Arbeiter aus der ganzen Region.