Gewalt am Tag der Menschenrechte

Diese Woche gab es in Neukaledonien, einer Inselgruppe im Pazifik, die zu Frankreich gehört, mehrere Tage anhaltende Proteste um die Zukunft der Goro-Nickelmine, die der brasilianische Konzern Vale verkaufen will. Während Vale die Mine an Prony Resources verkaufen will, wollen die Demonstranten, dass die Mine an das lokale Unternehmen Sonifor geht. Hintergrund ist, dass knapp die Hälfte der Bewohner Neukaledoniens die Unabhängigkeit von Frankreich durchsetzen will, wozu auch die Selbstbestimmung über die Rohstoffe gehöre.