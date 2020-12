„Herzliche, solidarische Grüße an die Daimler-Belegschaft in Berlin mit ihren Familien

Wir senden Euch viel Erfolg bei euren Aktionen und dem Streik am kommenden Mittwoch. Daimler ist bekannt dafür, als erstes die Interessen der Kapitalseite durchsetzen zu wollen. Doch in den Daimler-Belegschaften wird er sich die Zähne ausbeißen! Die Aktionen am 3. Dezember können erst der Anfang sein!

Es muss gelingen, zu einem gemeinsamen Kampf um jeden Arbeitsplatz, für Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich auf Kosten der Profite zu kommen! Ihr geht mit eurem ganztägigen Streik und Aktionstag da voran!

Unsere Losung: „Euer Kampf ist auch unser Kampf“ ist der Gedanke der Arbeitereinheit und darüber hinaus der Zusammenarbeit von Arbeiter–, Umwelt– und Frauenbewegung! Die Sindelfinger Montagsdemo, mit enger Verbindung zu den Daimler-Kollegen des Sindelfingen Werks und zum IAC (Internationale Automobilarbeiterkonferenz) stehen fest an Eurer Seite!