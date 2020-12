Arbeiterkämpfe

IG Metall bricht Gespräche mit Conti ab

Am 2. Dezember gab der IG-Metall-Vorstand den Abbruch der Gespräche mit dem Conti-Vorstand bekannt.¹ Am 1. September hatte der Conti-Vorstand die weltweite Vernichtung von 30 000 Arbeitsplätzen, davon 13.000 in Deutschland und die Schließung von zwei Werken angekündigt. Eine Reaktion auf die seit Mitte 2018 begonnene Weltwirtschafts- und Finanzkrise, ihre Verschärfung durch die Corona-Krise und die Folgen der Strukturkrisen in der Autoindustrie. Conti will wie die anderen Monopole die Folgen dieser Krisen auf die Arbeiterinnen und Arbeiter, ihre Familien, Kommunen und Regionen abwälzen und hat dazu die Gangart verschärft. Das zeigt die geplante Schließung ganzer Werke wie die des Reifenwerks in Aachen und des Werks in Karben zur Produktion von Fahrerassistenzsystemen.

Von gp