200 Jahre Friedrich Engels

Lebhafte und spannende Diskussion nach dem Film

Bei der politischen Versammlung zum 200. Geburtstag von Friedrich Engels in Ulm kamen 24 Menschen zusammen. Ein türkischer Genosse wollte ursprünglich noch während des Films gehen, weil er noch was anderes vorhatte. Während einer Lüftungspause hat er jedoch erklärt, dass der Film so gut gemacht und interessant wäre, dass er bleiben würde.

Korrespondenz aus Ulm