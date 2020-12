Milliardenschweres Monopolprogramm und Mogelpackung für die Umwelt

„Mit dem Fehlen jeglicher verbindlicher Schritte auf nationaler Ebene bleibt die EU-Klimaerklärung auch der völligen Unverbindlichkeit des Pariser Klimaabkommens treu. Es ist eine substanzlose Proklamation, die dadurch auch keiner kontrollieren kann. Nachher stellt die EU dann wieder wie in diesem Jahr mit 'Bedauern' fest, dass das Ziel leider nicht erreicht wurde, oder es wird wieder schön gerechnet“, so Hannes Stockert weiter.

Die konkrete Entscheidung, wie hoch und auf welchem Weg die Reduzierung erfolgen soll, bleibt ganz den einzelnen Ländern überlassen. Ausdrücklich wurden dafür umweltzerstörende Technologien wie Atomkraft oder Fracking-Gas als „Brückentechnologien“ nicht ausgeschlossen. Insbesondere Frankreich und verschiedene osteuropäische Länder wollen damit eine Renaissance neuer Atomanlagen forcieren. Auch deutsche Monopole wie Siemens frohlocken über in Aussicht stehende neue Milliarden-Aufträge dafür.

Was EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) als "großartigen Weg, den ersten Geburtstag unseres Europäischen Grünen Deals zu feiern", bezeichnet, ist vielmehr ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für die europäischen internationalen Monopole. Denn für sie sehr interessant sind die ebenfalls vereinbarten milliardenschweren Fördertöpfe aus Steuergeldern und Abgaben der breiten Massen. Dazu gehört ein „Modernisierungsfonds“ aus Einnahmen des Emissionshandels, ein „Fonds für gerechten Wandel“ und 30 Prozent des 750 Milliarden schweren Corona-Aufbaufonds.

Beim „Green Deal“ werden insgesamt über 1 Billion Euro vergeben. Das soll die EU-Monopole in der Schlacht um den Weltmarkt stärken, durch die "grüne Technologie aus der EU" werden dann auch Exporthilfen begründet bzw. Strafzölle der EU auf "schmutzige" Importe. Deutschland will in der Wasserstoffwirtschaft Weltmarktführer werden. Wenn dieser außerhalb der EU "dreckig" gewonnen wurde (z.B. aus fossiler Energie), und dann in die EU importiert wird, gilt er dort jedoch als "Null-Emission".

Mit ihrer erklärten „Verschärfung der Klimaziele“ versucht die EU, insbesondere den Umwelt- und Klimaprotesten entgegenzukommen. In der Fridays-for-Future-Bewegung haben sich massenhaft Jugendliche engagiert; in der Umweltfrage verstärkt sich die Vertrauenskrise in die gesamte bürgerliche Politik. Erst in den letzten Tagen gab es erneut weltweite Protestaktivitäten für Umwelt- und Klimaschutz.

Durch den imperialistischen Ökologismus des "Green Deal" soll vor allem verhindert werden, dass in den Protesten eine kapitalismuskritische Richtung und die Suche nach einer gesellschaftsverändernden Perspektive im Umweltkampf weiter wächst, sich stärkt und organisiert. Das ist jedoch der notwendige Schritt für einen wirksamen und konsequenten Umwelt- und Klimaschutz und den Aufbau einer internationalen aktiven Widerstandsfront. Dafür steht die MLPD mit ihren Umweltgruppen und der Perspektive einer befreiten, sozialistischen Gesellschaft zur Wiederherstellung, Wahrung und Höherentwicklung der Einheit von Mensch und Natur.

