Peru

Noch viele Rechnungen offen

In nur einer Woche wechselten in Peru drei Präsidenten ihren Sessel. Hier hat sich eine gesamtgesellschaftliche Krise entwickelt. Am 9. November hatten rechte und ultrarechte Parlamentarier mit einem „Parlamentarischen Putsch“ den mehrheitlich gewählten Präsidenten Martín Vizcarra abgesetzt – und damit eine beispiellose Massenbewegung losgetreten.

Von Anna Bartholomé