Am Montag sind die Arbeiter der Syama Goldmine in Mali in einen fünftägigen Streik getreten. Sie wehren sich gegen eine Anordnung, nach der ein Teil der Belegschaft während der Covid-19-Pandemie in bezahlten Zwangsurlaub und andere in unbezahlte Freistellung geschickt werden. Laut Gewerkschaft streiken 95 Prozent der Belegschaft. Die Syama Goldmine gehört zu 80 Prozent dem australischen Konzern Resolute Mining, 20 Prozent dem Staat.