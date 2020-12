Covid-19

Schüler in Nordsachsen machen sie Gedanken zu Corona

Im Landkreis Nordsachsen sind die Corona-Fallzahlen hoch, wie in anderen Landkreisen Sachsens auch. Um so schlimmer ist es, dass die Maßnahmen zum einen auf einen zu kleinen Bereich angewendet sind und zum anderen kaum bekannt sind. Ich gehe auf das Gymnasium in Delitzsch, einer Kleinstadt in Nordsachsen. In meinem Jahrgang auf der Schule wurde ein Schüler, aus einer Parallelklasse, positiv auf Corona getestet. Er wurde, gemeinsam mit seiner und einer halben anderen Klasse, in Quarantäne gesteckt. Meine Klasse, in der ein paar Leute mit ihm zusammen Lateinunterricht haben, wurden weder in Quarantäne gesteckt, noch wurden wir getestet.

Korrespondenz aus Delitzsch