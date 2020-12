Vor dem Krisengipfel: Regierungen in Panik vor exponentionellem Anstieg der Infizierten-Zahlen

Sinneswandel bei Armin Laschet

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (GRÜNE) will, dass das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben so weit wie möglich heruntergefahren werde. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hält Ausgangsbeschränkungen wie in Bayern nur dann für sinnvoll, wenn auch Schulen, Kitas und Geschäfte geschlossen werden.

"Wir dürfen nicht länger warten, wir brauchen einen Lockdown noch vor Weihnachten", forderte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Der im Herbst beschlossene "Lockdown light" habe nicht wie erhofft funktioniert. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sprach sich für einen bundesweiten Lockdown aus, der spätestens ab dem Sonntag kommender Woche gelten soll.

Ja, was hat denn nicht funktioniert, Herr Laschet? Sie waren es doch, der unter allen Umständen Präsenzunterricht in den Schulen aufrechterhalten und ja keinen Millimeter von voll laufender Produktion abweichen wollte! Der alle sinnvollen Vorschläge wie Entzerrung des ÖPNV oder Wechselunterricht torpedierte. Der konsequent dem Diktat der Monopolverbände folgte, dass die Arbeiterinnen, Arbeiter und Angestellten der großen Industrie-, Handels- und Bankkonzerne auf jeden Fall weiterarbeiten sollten. Um ihren ausreichenden Schutz, damit sie sich und ihre Familien nicht anstecken, haben sich weder Konzernzentralen noch Politiker wie Laschet gekümmert - siehe hierzu auch die Korrespondenz aus Düsseldorf vom heutigen Samstag. Dabei wäre das eine unbedingt sinnvolle Stellschraube! In verschiedenen Betrieben wie z. B. bei VW in Hannover oder Braunschweig haben Kolleginnen und Kollegen für entsprechende Gesundheitsschutzmaßnahmen die Arbeit niedergelegt. Wo bleiben das Eingeständnis Ihres Scheiterns und Ihre Selbstkritik, Herr Laschet?

Volkswagen drosselt Produktion

Volkswagen muss seine Produktion im Wolfsburger Werk Corona-bedingt drosseln. Auch in Braunschweig und Emden hat der Produktionsausfall Auswirkungen. Für die betroffenen Beschäftigten hat Volkswagen Kurzarbeit angemeldet. Die Maßnahme greift ab der Nachtschicht von Montag auf Dienstag. Als Grund nennt VW einen kurzfristigen Produktionsausfall eines deutschen Zulieferers wegen Corona-Infektionen in der Belegschaft. Volle Lohnfortzahlung für die betroffenen Beschäftigten auf Kosten der satten Profite des Konzerns ist hier zu fordern!

BDA-Chef Rainer Dulger gegen Lockdown für den Einzelhandel

Scharfmacher von Monopolverbänden sind nicht für einen Taktikwechsel. „Der Einzelhandel hat schon viel gelitten und sollte auf jeden Fall noch das Weihnachtsgeschäft mitnehmen können", so BDA-Chef Rainer Dulger. Wenn "die Politik" schärfere Maßnahmen ins Auge fasse, sollte sie vor allem über die Zeit nach Feierabend nachdenken, also beispielsweise private Feiern weiter einschränken. Für Konzerne fordert er Steuersenkungen und Verzicht auf die Einschränkung befristeter Beschäftigung oder auf das geplante Lieferkettengesetz. Nach der Krise solle die Politik sich eine "Ausgabendiät" verordnen. Dami meint Dulger nicht so sehr eine Kürzung der Diäten der Abgeordneten, sondern Ausgaben für Soziales, Umwelt- und Gesundheitsschutz.

Also volle und ungeschminkte Abwälzung der Krisenlasten auf die Bevölkerung! "Vor Feierabend" sollen die Leute arbeiten, dann noch möglichst viel shoppen wegen der Einzelhandelsgewinne und "nach Feierabend" soziale Kontakte außerhalb des eigenen Haushalts nur noch per Skype und Zoom-Meeting? Man darf gespannt sein auf den morgigen Krisengipfel angesichts des Scherbenhaufens Corona-Krisenmanagement.