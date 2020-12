Verdi und "Die Internationale"

Um auch der Sowjetunion einen angemessenen Platz in dem Stück zu geben, entschloss Toscanini sich dazu, die "Internationale" einzubauen. Die Musik wurde vom NBC Symphony Orchestra mit dem Westminister-Chor aufgeführt. Toscanini war im Jahr 1937 aus Abscheu vor dem italienischen und dem deutschen Faschismus in die USA emigriert. In den frühen 1950er-Jahren fielen Toscanini und die Verdi-Internationale-Kombination in die Hände des Antikommunisten McCarthy und seiner Büttel. Die Passage mit der "Internationale" wurde herauszensiert, blieb ein halbes Jahrhundert lang verschollen. Dann wurde eine Kopie wiederentdeckt - und hier ist die bemerkenswerte Inszenierung, die super passt zur Bewegung "Gib Antikommunismus keine Chance!"

https://www.youtube.com/watch?v=2OPvWFDzDlA

Das Video ist auf YouTube so eingestellt, dass man es nicht auf die Rote Fahne News-Seite einbetten kann.

Also: Auf den Link klicken und auf YouTube anschauen / -hören!