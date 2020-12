„Rondenbarg“-Prozess

Versammlungsfreiheit in Gefahr

… Mehr als drei Jahre sind vergangen seit dem G20-Gipfel in Hamburg, bei dem Mitte 2017 die Bundesregierung mit Trump, Erdogan, Bolsonaro und anderen globalen Machthabern tagte. Am 3. Dezember 2020 beginnen nun von der Hamburger Staatsanwaltschaft betriebene "Mammutprozesse" gegen vom Polizeiübergriff in der Hamburger Straße "Rondenbarg" betroffene Demonstrantinnen und Demosntranten.

Von Mitgliedern des ver.di-Bezirksjugendvorstands NRW-Süd von 2017