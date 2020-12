Berlin

Von der Spree zu Karl Marx: Viel gelernt beim dialektischen Spaziergang

Am Sonntag, dem 22.11.2020, fand in Berlin zum dritten Mal ein dialektischer Spaziergang von der MLPD-Gruppe in Berlin Alt-Treptow statt. Die objektive Dialektik in Natur und Gesellschaft ist sehr wichtig, um Ursachen von Prozessen zu erkennen.

Ein REBELL