Wenn der Vater mit den Kindern zur Protestkundgebung geht

Viele von ihnen kommen aus Betrieben, die von Stilllegung der Produktion betroffen sind. Zum Beispiel von Bosch AS in Bietigheim, wo die Produktion bis Ende 2021 stillgelegt werden soll. Diese Kollegen stellten das größte Kontingent der Teilnehmer, unter ihnen ein Vater, der mit seinen vier Kindern zur Protestkundgebung kam.

Auch der Autozulieferer Mann + Hummel will die Produktion von Ludwigsburg in andere Standorte verlagern, um höhere Profite zu erzielen. Da macht die Geschäftsleitung das „großzügige“ Angebot, statt den vorgesehenen 323 Beschäftigten „nur“ 88 zu entlassen. Die verbleibenden 235 würden Arbeitsplätze in anderen Mann + Hummel-Standorten erhalten. Welch ein Zynismus.

Ein Betriebsrat von Mann + Hummel prangert an: Diese Standorte sind 120 Kilometer, 280 Kilometer und 360 Kilometer von Ludwigsburg entfernt - mit Fahrtzeiten von bis zu dreieinhalb Stunden – einfache Fahrt. Wer nicht einwilligt, wird entlassen - ohne Abfindung. Der Betriebsrat macht klar: Mit dieser schäbigen Masche lassen wir uns nicht erpressen. Wenn sich da nichts ändert, „dann müssen wir raus und kämpfen, dann muss der Laden zum Stillstand kommen“.