Aufruf zur Demo bei Daimler in Berlin-Marienfelde

„Wir bleiben alle!“

Die Auseinandersetzung um die Zukunft unseres Werkes spitzt sich zu. Nach wie vor gibt es kein Angebot des Arbeitgebers, sondern die bloße Ankündigung, dass Hunderte oder gar Tausende Arbeitsplätze in Gefahr sind. Deswegen werden wir nun den Druck erhöhen. Am 9. Dezember stehen alle Maschinen still.

Von IG Metall