Arbeitern in iPhone-Fabrik platzt der Kragen

Am Samstag kam es in der iPhone-Fabrik von Wistron Corp. (Taiwan) im indischen Bundesstaat Karnataka zu einem wütenden Protest der Arbeiter: Die Mehrheit der 2000 Arbeiter der Nachtschicht griffen morgens, um 6.30 Uhr, die Büros des Managements wegen der brutalen Ausbeutung an. Hintergrund sind u. a. ausstehende Lohnzahlungen bei gleichzeitiger Verlängerung des Arbeitstages von acht auf zwölf Stunden. In der Fabrik, in der iPhones 7 für Apple hergestellt werden, arbeiten insgesamt 8000 Menschen, 90 Prozent davon als Leiharbeiter.