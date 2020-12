Arbeitslose Migrantinnen in der Türkei werden von Dschihadisten mit Jobversprechen nach Syrien gelockt

Migrantinnen aus Ländern wie Turkmenistan und Usbekistan arbeiten in der Türkei vor allem als Au-pair-Mädchen oder in anderen haushaltsnahen Berufen. Einer der Sektoren, der am stärksten betroffen war, nachdem die Pandemie das Land erreichte. Dass einige dieser Frauen von Dschihadisten dazu gebracht wurden, im von Dschihadisten kontrollierten Syrien zu leben, ist ein düsteres Spiegelbild der verzweifelten Situation, in der sich viele Arbeitsmigranten in der Türkei in diesem Jahr befunden haben