Armin Mueller-Stahl ist 90

Zunächst begann er 1952 am Berliner Theater am Schiffbauerdamm als Theaterschauspieler. Später spielte er auch in Filmen, sowohl in der DDR als auch in der BRD und ebenso in US-amerikanischen Filmen (u. a. "The International" als Oberst Wilhelm Wexler).

Einer seiner bedeutensten Filme war der 1963 produzierte Film "Nackt unter Wölfen" über den Widerstand und die Selbstbefreiung der KZ-Häftlinge in Buchenwald als Häftling André Höfel wo er unter anderem auch an der Seite von Erwin Geschonneck und Fred Delmare spielte.

Mit Erwin Geschonneck spielte er auch in "Jakob der Lügner" und mit Manfred Krug in "Wege übers Land".