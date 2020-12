Neu auf der Homepage REVOLUTIONÄRER WEG

Briefwechsel zu Katyn

Für mich als Redakteur der Roten Fahne Redaktion ist die Homepage des theoretischen Organs REVOLUTIONÄRER WEG eine unverzichtbare tägliche Orientierung. Wer regelmäßig mit und auf der ideologisch-politischen Linie der MLPD und des Marxismus-Leninismus als Grundlage arbeiten will, der kommt an der RW-Homepage nicht vorbei. Wer das aktuelle Tagesgeschehen richtig einordnen und qualifizieren will, für den ist die Homepage des REVOLUTIONÄREN WEG genauso wichtig, wie "Rote Fahne News".

Von ffz / Redaktion des theoretischen Organs REVOLUTIONÄRER WEG