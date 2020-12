Corona-Land dank Super-Spreader-Event

Ein Zusammenhang beschäftigt viele Journalisten: In den Landkreisen in Sachsen, in denen die AfD am meisten Stimmen erhielt, gibt es auch die meisten Infektionen „Hängen AfD-Hochburgen und hohe Corona-Zahlen zusammen?“ fragt der Tagesspiegel vom 12. Dezember. Innerhalb von Sachsen ist der Zusammenhang bei der Statistik der Landkreise sehr eindeutig. Die AfD spielt die Corona-Gefahr systematisch herunter. Sie klagte gegen die Maskenpflicht. Sie mobilisiert zu Demos gegen die Corona-Maßnahmen.

Natürlich hat die Sieben-Tage-Inzidenz verschiedene Ursachen und Zusammenhänge. Auch die anhaltende Grenzöffnung nach Tschechien und Polen spielt eine Rolle: 8600 Menschen aus Tschechien kommen täglich zum Arbeiten über die Grenze. Erst Mitte November wurde der Grenzverkehr eingeschränkt.

Aber einen weiteren Zusammenhänge belegt ein Bild aus dem Tagesspiegel, auch wenn dem Zusammenhang dort nicht nachgegangen wird: Zum Super-Spreader-Event in Leipzig, in dessen Verlauf sich 45.000 Corona-Leugner bundesweit trafen, wird kein Wort verloren. In der Presse heißen sie „Querdenker“. Ich gebrauche den Begriff nicht. Er ist irreführend! Denn Querdenken ist eigentlich positiv, doch von „Denken“ war da nicht viel zu merken. Es war schrecklich anzusehen, wie Schutzmaßnahmen bewusst gebrochen wurden, laut Lieder gesungen wurden: „So ein Tag, so wunderschön wie heute.“ Die Polizei duldete es. Sogar dass Polizeiketten durchbrochen wurden und von Faschisten an der Spitze Polizisten wie Journalisten angegriffen wurden, wurde geduldet. Man hätte das unterschätzt, so die Landesregierung. Erinnern wir uns: Auch im September 2018 ließ die sächsische Polizei die faschistischen Ausschreitungen in Chemnitz gewähren.

Neun Tage nach dem Event ändert sich der Trend. Die Zahlen im Westen gehen zunächst zurück, im Osten steigen sie stark an. Das kommt hin, zu der Zeit bis die Infektion ausbricht, der Bescheid dann vorliegt und die Zahlen gemeldet sind. Das spricht deutlich für eine Mitverantwortung der Landesregierung und der sächsischen Polizeiführung für die scharfen Einschränkungen, unter denen wir jetzt zu leiden haben.