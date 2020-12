Delhi: Pflegepersonal streikt

Am Montag, den 13.12. traten bis zu 5.000 Krankenschwestern und Pfleger des All India Institute of Medical Science (AIIMS) in Neu Delhi in den Streik. Es geht um 23 Forderungen, für die die Gewerkschaft schon seit Jahren kämpft. Die wichtigsten sind höhere Löhne und Neueinstellungen. 2019 hatten die Behörden den meisten Forderungen zugestimmt, aber dies bisher nicht umgesetzt. In der Corona-Pandemie spitzt sich die Lage jetzt zu, die Regierung erklärte den Streik für illegal.