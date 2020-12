Zum nicht stattfindenden Abzug der US-Truppen aus Deutschland

Die deutsche Regierung bedauerte den geplanten Abzug der US-Truppen, da das imperialistische Bündnis mit den USA in ihrem eigenen imperialistischen Interesse ist.

Trump wollte die US-Truppen aus Deutschland abziehen und vor allem nach Polen verlegen - eine gewollte aggressive Ausrichtung gegen das neuimperialistische Russland.

Der US-Kongress hat die Verlegung gestoppt, weil die US-Basen in Deutschland mit über 34.000 US-Soldaten in Deutschland sind sehr wichtig für die militärische Gesamtstrategie der US-Imperialisten sind - etwa für Operationen im Nahen Osten oder in Afrika.

Weder Trump noch der US-Kongress sind fortschrittlich. Gefordert werden muss aber der Abzug der US-amerikanischen Truppen aus Deutschland - wie der deutschen Truppen aus dem Ausland.