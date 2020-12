Dialektische Methode – kein Hexenwerk …

Prägend waren auch zahlreiche Kämpfe und Proteste der Arbeiter und Angestellten mit ihren Familien gegen Arbeitsplatzabbau, Abbau demokratischer Rechte und Freiheiten, chaotisches Corona-Krisenmanagement, beschleunigter Umweltzerstörung usw.

Wer sich vorgenommen hat, das "Wie" und "Warum" der Entwicklung in Natur und Gesellschaft besser zu verstehen und wer wissen will, wie und ob man darauf Einfluss nehmen kann, der ist genau richtig bei den einführenden Seminaren zur dialektische Methode im ABZ Süd in Stuttgart. Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.



Semester 1: Die objektive Dialektik in Natur und Gesellschaft

Beginn: Montag, 04. Januar 21 – Ende: Samstag, 09. Januar 21

Semester 2: Die wissenschaftliche Anwendung der dialektischen Methoden

Beginn: Montag, 11. Januar 21 – Ende: Samstag, 16. Januar 21

Semester 3: Die Lehre von der Denkweise

Beginn: Montag, 11. Januar 21 – Ende: Samstag, 16. Januar 21



Schnell anmelden bis 30. Dezember – Seminargebühr 66 Euro + Verpflegung und ggf. Übernachtung.

Die Seminare finden unter Beachtung der Hygienemaßnahmen statt.

Anmelden kann man sich beim ABZ Süd, Bruckwiesenweg 10, 70 329 Stuttgart, Telefon: 0711 / 33 60 703; E-Mail: ABZSued@t-online.de oder bei den örtlichen Kontaktadressen der MLPD