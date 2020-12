Ein klarer Trennungsstrich gegen die faschistische „Querdenker“-Bewegung ist notwendig

In den bürgerlichen Medien wird die sogenannte „Querdenker“-Bewegung als kritische Opposition gegen die Merkel-Regierung aufgewertet. Bestenfalls wird kritisch angemerkt, dass dort auch Ultrarechte und Faschisten mitmarschieren würden. Das lenkt gezielt vom faschistischen Charakter der „Querdenker“-Strategie- und -Taktik ab. Dabei ist der Bezug zur Querfrontstrategie schon im Namen angelegt.

Die offen faschistische Partei „Die Rechte“ rief nach dem 1. Mai 2020 alle Faschisten dazu auf, dass sie „zunächst keine eigenen Versammlungen mehr anmelden, sondern stattdessen dazu aufrufen, sich an den (Anti-Corona)-Protesten“ zu beteiligen. Bei solchen Aktionen tummeln sich Faschisten von „Die Rechte“, vom Höcke-Flügel der AfD, der NPD und faschistische Reichsbürger. Der Antisemit Ken Jebsen verbreitete im Internet hunderttausendfach: „Lasst euch auf gar keinen Fall spalten da draußen in links und rechts.“ Das wird als neu und modern dargestellt, ist aber eine bewusste faschistische Taktik und nichts anderes als die Umsetzung der altbekannten „Querfront“-Politik der Faschisten.

Manche ehrlichen Leute lassen sich hinters Licht führen, weil in dieser Bewegung im Wust ultrareaktionärer Inhalte scheinbar auch einzelne berechtigte Kritiken wie an der Pharmaindustrie oder Forderungen zum Erhalt demokratischer Rechte und Freiheiten erhoben werden. Das ist aber eine alte Masche der Faschisten. Auch der Hitlerfaschismus nahm bewusst Anleihen bei kommunistischen Traditionen und Symbolen. Nur so konnte er mit dem faschistischen Gift in rückständige Teile der Arbeiterbewegung eindringen.